Какой сегодня праздник: День крещения Руси

День Крещения Руси — это памятная дата, которую в России ежегодно отмечают 28 июля. Она посвящена историческому событию — принятию христианства на Руси в 988 году при князе Владимире. Крещение Руси связывают с деятельностью князя Владимира Святославича (его почитают как святого равноапостольного князя Владимира). Согласно «Повести временных лет», князь выбрал христианство по византийскому образцу, сам крестился (по распространённой версии — в Херсонесе), а затем в Киеве состоялось массовое крещение горожан в Днепре. Принятие христианства сильно повлияло на развитие государства и культуры: укрепило связи с Византией и другими христианскими странами; дало толчок развитию письменности и образования (вместе с верой пришла книжная культура, богослужебные тексты, а позже — школы при церквях); повлияло на право и мораль, на архитектуру и искусство (строительство храмов, иконопись и т.д.); способствовало объединению земель под единой верой.
Сегодня профессиональный праздник специалистов по связям с общественностью (от англ. Public Relations— «общественные отношения»). Его празднуют PR‑менеджеры, пресс‑секретари, бренд‑менеджеры и другие специалисты, которые выстраивают коммуникацию между организацией и обществом. Дата выбрана не случайно: 28 июля 2003 года профессию «специалист по связям с общественностью» официально внесли в Общероссийский классификатор профессий. Инициатором признания профессии выступала Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО). А впервые праздник отметили в 2004 году. В задачи PR-специалистов обычно входит формирование и поддержание имиджа компании или персоны, работа со СМИ и подготовка пресс‑релизов, организация мероприятий и взаимодействие с партнёрами.
День загадывания желаний — неофициальный «волшебный» праздник, который отмечают 28 июля. Это день, когда принято формулировать и загадывать желания. Праздник не связан с крупными историческими событиями и не является государственным — это скорее повод поверить в чудо и задуматься о своих целях. Считается, что в этот день мечты особенно «слышны», если правильно их сформулировать. Точного автора и даты появления праздника нет. Есть версия, что идея отчасти вдохновлена культурным образом «колодца желаний» (вроде аттракциона в Диснейленде), где принято бросать монетки и загадывать что-то сокровенное. Со временем идея разошлась по разным сообществам, и 28 июля закрепилось как «день мечты».