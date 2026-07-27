Какой сегодня праздник: День крещения Руси

День Крещения Руси — это памятная дата, которую в России ежегодно отмечают 28 июля. Она посвящена историческому событию — принятию христианства на Руси в 988 году при князе Владимире. Крещение Руси связывают с деятельностью князя Владимира Святославича (его почитают как святого равноапостольного князя Владимира). Согласно «Повести временных лет», князь выбрал христианство по византийскому образцу, сам крестился (по распространённой версии — в Херсонесе), а затем в Киеве состоялось массовое крещение горожан в Днепре. Принятие христианства сильно повлияло на развитие государства и культуры: укрепило связи с Византией и другими христианскими странами; дало толчок развитию письменности и образования (вместе с верой пришла книжная культура, богослужебные тексты, а позже — школы при церквях); повлияло на право и мораль, на архитектуру и искусство (строительство храмов, иконопись и т.д.); способствовало объединению земель под единой верой.