Песков: голос России нужно нести, используя все технологические возможности

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Голос России нужно нести миру, используя все технологические возможности и разоблачая фейки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наш голос нужно всеми технологическими способами нести миру. Это нужно делать обязательно. Это можно делать конкретно, нужно разоблачать фейки», — сказал Песков на форуме «Территория смыслов».
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проводится на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на форуме запланированы три тематические смены: «Единство», «Правда» и «Родина», которые пройдут с 20 июля по 6 августа.