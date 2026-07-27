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Песков: голос России нужно нести, используя все технологические возможности

Песков: голос России нужно нести миру, используя все технологические возможности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Голос России нужно нести миру, используя все технологические возможности и разоблачая фейки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наш голос нужно всеми технологическими способами нести миру. Это нужно делать обязательно. Это можно делать конкретно, нужно разоблачать фейки», — сказал Песков на форуме «Территория смыслов».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проводится на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на форуме запланированы три тематические смены: «Единство», «Правда» и «Родина», которые пройдут с 20 июля по 6 августа.

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