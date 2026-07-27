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Школа имени Героя Советского Союза Александра Молева откроется в Дзержинске

Там обустроили 44 класса, лаборатории, три спортзала и бассейн с теплым переходом.

1 сентября новая школа на 1126 мест откроет свои двери для школьников Дзержинска. Соответствующей информацией в своем MAX-канале поделился председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Школа имени Героя Советского Союза Александра Молева начнет работать на улице Клюквина. Генподрячиком выступила Корпорация развития региона.

В современной школе предусмотрены 44 класса, лаборатории, три спортзала и бассейн с теплым переходом. Сейчас завершаются необходимые лицензионные процедуры. Уже открыты новые вакансии учителей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что детсад, построенный по программе КРТ, откроется в Нижнем Новгороде в этом году.