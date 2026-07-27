Собянин: в Черемушках построили новый дом по программе реновации

Всего в Черемушках в программу реновации включено 119 домов, новое жилье получат более 24 тысяч человек. На сегодняшний день в районе построено и передано под заселение девять жилых комплексов. Еще два строятся, по девяти объектам ведется подготовка проектной и градостроительной документации. В целом программа позволит обновить почти 30 процентов жилого фонда района.