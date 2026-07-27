Собянин: в Черемушках построили новый дом по программе реновации

В московском районе Черемушки сдали в эксплуатацию новый жилой комплекс для переселения по программе реновации. Дом на Профсоюзной улице, 37 стал вторым в городе, возведенным по технологии крупномодульного строительства. Мэр Москвы Сергей Собянин лично встретился с новоселами и высоко оценил качество примененного метода.
«Хороший дом, качественный, по новым технологиям сделан — крупномодульное строительство. Первое в стране такое производство. В мире таких производств, я думаю, немного или совсем нет практически», — заявил Собянин.
Он пояснил, что суть технологии заключается в заводской сборке огромного блока — квартиры целиком: она создаётся, отделывается и доставляется на стройплощадку уже в готовом виде.
Трехсекционная монолитная новостройка площадью 46,5 тысячи квадратных метров была возведена всего за восемь месяцев, из которых непосредственно монтаж готовых модулей занял около четырех. В доме 528 квартир общей площадью 31,6 тысячи квадратных метров с улучшенной отделкой, выполненной по требованиям московского стандарта реновации.
На первом нежилом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Для жильцов оборудованы 12 лифтов, безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, колясочные, велосипедные парковки и комнаты консьержей. При внешней отделке использована навесная вентилируемая система с облицовкой из металлических кассет и керамогранитных плит. Жилой комплекс оснащен индивидуальным тепловым пунктом и автоматизированной системой учета энергоресурсов, что позволит существенно снизить коммунальные платежи.
Как уточнил Собянин в своем канале в мессенджере «Макс», здание расположено рядом со станцией метро «Новые Черемушки», в шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники, парк 70-летия Победы, торговые центры и прочая социальная инфраструктура. На придомовой территории обустроили зону отдыха, спортивную и детскую площадки, установили современное освещение и видеонаблюдение.
В ближайшие месяцы в дом переедут 380 семей — это более тысячи жителей пяти старых домов на улице Гарибальди. Новостройка вошла в число 15 жилых комплексов, переданных городом под заселение в конце июня 2026 года, что в общей сложности обеспечило переезд свыше 17 тысяч москвичей.
Всего в Черемушках в программу реновации включено 119 домов, новое жилье получат более 24 тысяч человек. На сегодняшний день в районе построено и передано под заселение девять жилых комплексов. Еще два строятся, по девяти объектам ведется подготовка проектной и градостроительной документации. В целом программа позволит обновить почти 30 процентов жилого фонда района.
Технология крупномодульного домостроения, примененная компанией «Комбинат инновационных технологий — Монарх», позволяет выполнять до 90 процентов операций по возведению дома в заводских условиях. Модуль площадью до 100 квадратных метров проходит полный цикл производства в цехах — от сборки каркаса до финишной отделки, включая фасады, окна и внутренние инженерные системы. На стройплощадке готовые блоки лишь монтируют — скорость достигает трех этажей в сутки. По оценке столичного градоначальника, подобные здания простоят как минимум 100 лет.
Собянин также отметил, что программа реновации обеспечила порядка 250 тысяч рабочих мест в стройотрасли и смежных сферах по всей России. Более 15 регионов поставляют необходимые материалы и оборудование, причем почти 100 процентов используемой продукции — отечественного производства.