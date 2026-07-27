Продажу топлива по QR-кодам введут на одной заправке в Нижегородской области

Ветлужский округ заявлен пилотной территорией для тестирования системы QR-кодов. На тестовой АЗС отменят ограничение по продаже бензина и дизеля по четным и нечетным дням в зависимости от номеров автомобилей. Коды можно будет оформить через чат-бот «Топливо52» в мессенджере Max с авторизацией по номеру телефона на конкретный госномер автомобиля, система позволит зарегистрировать до десяти автомобилей. Однако на один госномер можно иметь только один активный QR-код.