Постановка «Врага народа» Ибсена стала событием театрального фестиваля в Авиньоне

Герой пьесы, врач в курортном городе, обнаруживает, что вода из источника, привлекающая толпы пациентов и обеспечивающая благосостояние жителей, на самом деле отравлена. Открывая правду, он становится врагом не только своего брата, мэра города, но и всего населения, для которого доходы от медицинского бизнеса важнее совестливого врача.