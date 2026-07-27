Суд огласил приговор виновнику взрыва в доме на Краснодонцев

Суд в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в установке некачественного газового оборудования, после которой произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Краснодонцев. Об этом сообщает Автозаводский районный суд.
Напомним, что взрыв бытового газа в доме № 17 на улице Краснодонцев произошел ранним утром на шестом этаже 11 июля 2020 года. К счастью, в результате инцидента никто не погиб. Как выяснилось позже, утечка газа произошла из-за некачественного ремонта оборудования одной из фирм. Дом признали непригодным для проживания — нижегородцы съехали оттуда.
Наказания обвиняемому удалось избежать за истечением срока давности. Теперь мужчину судили еще раз.
Судом было установлено, что подозреваемый разработал и воплотил схему по обману пенсионеров с 2019 по 2020 год. Так, он и его сообщники ходили по квартирам и предлагали услуги по газовому оборудованию, прося за это немалые деньги.
Злоумышленники вводили в заблуждение граждан, запугивая их случаями взрывов и отравлений. В ходе своей преступной деятельности мошенники похитили денежные средства у двух людей.
Автозаводский районный суд вынес приговор 23 июля. Мужчина был признан виновным в двух преступлениях. За каждое деяние ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Однако фигурант наказания не понесет, так как истек срок давности.