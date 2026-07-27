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В Калининградской области три школы получат 5,26 млн рублей на развитие музеев и кибербезопасность

Самую большую сумму выделят учреждению в Немане.

Источник: Клопс.ru

Школы в Зеленоградске, Немане и Калининграде получат 5,26 млн рублей на проекты об истории, музейном деле и цифровой безопасности. Об этом пресс-служба областного правительства пишет в понедельник, 27 июля.

Больше всего — 2 млн рублей — выделят школе № 1 Немана. Там обновят музей: фотографии, документы и воспоминания переведут в цифровой формат, создадут виртуальную экскурсию и экспонаты с QR-кодами. Ученики смогут попробовать себя в роли исследователей, экскурсоводов и дизайнеров.

Школа Зеленоградска получит 1,76 млн рублей на проект о Сталинградской битве и штурме Кёнигсберга. Дети и родители соберут материалы для «Книги памяти», изучат военные мемориалы и подготовят передвижную выставку. Часть участников отправится в Волгоград, где посетит Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва».

Ещё 1,5 млн рублей направят гимназии № 32 Калининграда. На её базе создадут штаб цифровых волонтёров, проведут занятия по кибербезопасности и научат школьников распознавать интернет-мошенников, защищать личные данные и безопасно пользоваться технологиями.

Конкурс проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения. После расширения списка победителей деньги получат 392 проекта из 66 регионов, общая сумма превысит 400,5 млн рублей.

В калининградском лицее № 17 откроют экспозицию о Великой Отечественной войне.

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