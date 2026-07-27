В Калининградской области три школы получат 5,26 млн рублей на развитие музеев и кибербезопасность

Больше всего — 2 млн рублей — выделят школе № 1 Немана. Там обновят музей: фотографии, документы и воспоминания переведут в цифровой формат, создадут виртуальную экскурсию и экспонаты с QR-кодами. Ученики смогут попробовать себя в роли исследователей, экскурсоводов и дизайнеров.