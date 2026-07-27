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В Новосибирской области приняли новую меру поддержки для животноводов

Речь идет о возмещении 50% затрат на покупку скота.

Дополнительную меру государственной поддержки владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) утвердили в Новосибирской области, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Речь идет о возмещении 50% затрат на покупку сельскохозяйственных животных (коров, телок, нетелей, быков, свиней, овец и коз) для восстановления поголовья. Активное восстановление начнется в августе. Помимо господдержки, будут задействованы внебюджетные источники, включая некоммерческие фонды и ассоциации.

Отметим, что в этом году планируется полностью восстановить поголовье в ЛПХ региона. Также областное правительство предоставляет ежемесячную социальную помощь в размере прожиточного минимума жителям, потерявшим сельхозживотных, в течение девяти месяцев.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.