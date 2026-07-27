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Глава Ростовской области опубликовал видео с места атаки БПЛА в Ростове

Губернатор побывал в ростовском микрорайоне после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в соцсетях видео, снятое в микрорайоне Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.

Поврежденное остекление и части облицовки здания на земле оказались сняты на видео. По словам главы региона, одна из местных высоток приняла на себя основной удар. В доме повреждены верхние этажи и задета балка.

— Сейчас в дом заходить нельзя. Жители находятся у родственников и в ПВР. Сегодня специальная комиссия примет решение о доступе жильцов в квартиры, чтобы люди смогли забрать документы, покормить животных. Завтра до конца дня комиссия должна дать ответ о том, пригоден ли дом для восстановления, — написал Юрий Слюсарь.

После падения обломков БПЛА в городе пострадали три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 машин. В границах пострадавших районов ввели локальный режим ЧС. Оценивается ущерб.

— Людям будет оказана вся необходимая помощь, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

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