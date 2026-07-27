Volga впадает в Каму

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный эксперт Алексей Деткин считает, что успех бренда будет зависеть от стратегии продаж. «Главное, не повторять ошибку “Москвича”. В 2022 году JAC локализовал производство в России под этим брендом, при этом цена нового автомобиля была выше рынка, поэтому машины стояли. Если новая Volga будет дешевле Geely, то покупать будут», — считает господин Деткин. Он отметил, что большую роль в продажах имеет не только бренд, но и налаженный сервис. «Важную роль играет не шильдик, а возможность ремонтировать автомобиль. Думаю, пока одного дилерства в Перми достаточно. Если завод будет справляться с объемами, можно будет открывать второй», — отметил эксперт.