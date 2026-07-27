Volga впадает в Каму

Гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов сообщил «Ъ-Прикамье», что компания получила первый дилерский контракт на продажу автомобилей Volga. Новый дилерский центр готовится к открытию по ш. Космонавтов, 427, уточнил он. В продаже появятся три модели: Volga К40, К50 и С50. Это аналоги моделей Geely: Atlas, Preface и Monjaro. Господин Кононов уточнил, что объемы продаж будут зависеть от возможностей производителя. «А мы в свою очередь будем соответствовать требованиям рынка и производителя», — отметил он.
Автомобили Volga с начала июня выпускает АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) на промышленной площадке Горьковского автозавода, где раньше производили машины Skoda и Volkswagen. ПЛА арендует эти площади у ГАЗа. На первом этапе Volga поставляется только на российский рынок. Автомобили созданы на платформах китайской Geely и имеют три модели: К50 (полноприводный флагманский кроссовер), K40 (среднеразмерный кроссовер) и C50 (седан). K50 предложен по 4,2−4,65 млн руб., K40 — 2,75−3,8 млн руб., седан бизнес-класса C50 — 2,9−3,3 млн руб.
«Автопрестиж» работает в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Прикамье компания является дилером Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi, Sollers и Changan.
С конца 2025 года, после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования, в Пермском крае наблюдается рост продаж автомобилей. Рынок новых легковых машин в Прикамье два месяца подряд показывает рост на 30% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). В июне в регионе было зарегистрировано 2146 новых легковых авто. Самыми популярными марками в июне стали Lada (719 шт., +30%), Haval (308 шт., +98,7%), Tenet (246 шт., +100%), Geely (127 шт., +21%), Belgee (133 шт., +23,1%) и Changan (105 шт., —8,7%).
«Volga — новый бренд на российском рынке. Пока рано делать точные прогнозы о его перспективах. Заявленные планы масштабные, и ключевой фактор их успеха будет в качественной реализации. При этом сами модели выглядят достойно и, безусловно, найдут своего клиента», — считает генеральный директор VERRA Анна Бояршинова. Она рассказала, что компания стала дилером бренда в Уфе: «Сейчас внимательно наблюдаем за первыми результатами и реакцией клиентов». Госпожа Бояршинова уточнила, что в Перми фокус VERRA направлен на развитие сегмента внедорожников. Недавно компания открыла дилерский центр TANK VERRA и сейчас сосредоточена на росте этого направления.
Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный эксперт Алексей Деткин считает, что успех бренда будет зависеть от стратегии продаж. «Главное, не повторять ошибку “Москвича”. В 2022 году JAC локализовал производство в России под этим брендом, при этом цена нового автомобиля была выше рынка, поэтому машины стояли. Если новая Volga будет дешевле Geely, то покупать будут», — считает господин Деткин. Он отметил, что большую роль в продажах имеет не только бренд, но и налаженный сервис. «Важную роль играет не шильдик, а возможность ремонтировать автомобиль. Думаю, пока одного дилерства в Перми достаточно. Если завод будет справляться с объемами, можно будет открывать второй», — отметил эксперт.