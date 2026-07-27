Прокуратура: за неделю жители области отдали мошенникам более 13,7 млн рублей

За минувшую неделю жертвами мошенников стали 12 жителей Калининградской области. Общая сумма причиненного ущерба превысила 13,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Самую крупную сумму потеряла пенсионерка из Краснознаменска. Под предлогом «декларирования» сбережений для защиты от мошенников женщина передала злоумышленникам более 4,1 млн рублей.
Еще одной распространенной схемой стали угрозы уголовного преследования за якобы финансирование вооруженных сил иностранного государства. Так, студент из Калининграда лишился более 1 млн рублей, а сотрудник охранного предприятия перевел аферистам 1,6 млн рублей.
Две пенсионерки из областного центра, поверив рассказам о необходимости защитить свои накопления от действий третьих лиц, перевели на счета мошенников 1 млн и 1,8 млн рублей.
Кроме того, мастер управляющей компании и аналитик одного из предприятий Калининграда потеряли 850 тыс. и 1,1 млн рублей соответственно при попытке дистанционно приобрести автомобиль.
Жертвой инвестиционной схемы стал официант из Калининграда. Мужчина поверил обещаниям заработка на биржевой онлайн-платформе и лишился 162 тыс. рублей.