Пермская компания расширила работу с пром. предприятиями в регионах России

На каждом предприятии SBase применяется для разных задач. В КРМЗ с помощью платформы отслеживают жизненный цикл отдельных изделий и ведут учет инструментов на складе. В «Термодате» цифровая система охватывает модульное производство, комплектацию и работу со спецификациями, а также отдел продаж. В «Парматехмаше» с ее помощью автоматизировали планирование ремонта оборудования и контроль фактического выполнения работ.