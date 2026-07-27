На Алтае завершилась Летняя физико-математическая школа

Летняя физико-математическая школа для старшеклассников завершилась на базе спортивно-учебно-оздоровительного лагеря «Лицейская дача» в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Организация детского отдыха проходит в ходе реализации проекта «Молодёжь и дети».
Участниками смены стали 30 школьников, многие из которых планируют стать инженерами, программистами или преподавателями. В течение восьми дней ребята решали задачи повышенной сложности по алгебре и физике, создавали игры и разрабатывали проекты. Теоретические занятия сочетались с практикой: на уроках физики школьники собирали оживающие открытки с двигателями и магнитами, а на робототехнике мастерили полезные механизмы.
Для участников также организовали культурную и спортивную программы включая спартакиады, песни у костра и «КосмоКВИЗ». Во время экскурсии в Алтайский краеведческий музей ребята погрузились в культуру коренных народов. Во время деловой игры «Город веселых волшебников» создавали предприятия и зарабатывали вымышленную валюту.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.