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Патриарх благословил массовый колокольный звон в Волгограде

В храмах Волгоградской области по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В храмах Волгоградской области по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла массово ударят в колокола. Как пояснили в Волгоградской епархии, колокольный звон начнется ровно в полдень 28 июля.

— В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, в храмах и монастырях Русской Православной Церкви 28 июля пройдут праздничные мероприятия. Частью праздничной программы является колокольный звон «Слава Тебе, Боже!», — рассказали в епархии.

Массовый звон-благовест с 2012 года объединяет православных в России, Беларуси, Молдовы, Казахстана и других стран. В этот день в храмах пройдут и праздничные богослужения — Божественная литургия и молебен по особому чину.

Фото из архива V102.RU.