Прибор XENONnT исключил существование широкого набора частиц легкой темной материи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Установка XENONnT сузила поле поисков частиц легковесной «тяжелой» темной материи массой от 3 до 8 гигаэлектронвольт (ГэВ), а также разных форм темных фотонов и аксионов — альтернативных вариаций этой субстанции. Это существенным образом сужает поле поисков частиц темной материи, пишут физики в статье в научном журнале Physical Review Letters.
«Мы впервые использовали только данные, полученные при наблюдениях за ионным каналом нашего детектора, для поиска очень слабых сигналов, которые могут порождаться легкими частицами темной материи. Нам не удалось обнаружить подобных всплесков для частиц в диапазоне масс от 3 до 8 гигаэлектронвольт и полностью исключить возможность их наличия для частиц с массой в 5 гигаэлектронвольт», — пишут исследователи.
К такому выводу пришел коллектив физиков, работающий с установкой XENONnT, одним из самых крупных детекторов темной материи в мире, который размещен в итальянской подземной лаборатории Гран-Сассо на глубине в 1,4 км от поверхности Земли. Он представляет собой огромный чан, заполненный восемью тоннами сверхчистого ксенона, чьи взаимодействия с частицами темной материи и порождать вспышки света, которые отслеживаются при помощи специальных датчиков-фотоумножителей.
Изначально данный прибор был построен для поисков так называемых вимпов, тяжелой темной материи, однако несколько лет назад ее предшественник, XENON1T, обнаружил возможные следы существования другой, более легкой формы темной материи. Результаты тех замеров были впоследствии опровергнуты на XENONnT, однако эта история породила интерес к поискам альтернативных вариантов этой загадочной субстанции, обладающих низкой массой.
В частности, в прошлом году исследователи использовали данные с XENONnT для поисков относительно легких вариаций темной материи, чьи частицы обладают массой от 6 до 12 ГэВ. Ранее их поиска мешал так называемый нейтринный туман, порождаемый солнечными частицами, однако научной команде XENONnT удалось обойти эту проблему и показать, что темная материя вряд ли «прячется» в данном диапазоне масс.
В своей новой работе физики расширили эту область масс, опираясь на результаты наблюдений за тем, как взаимодействия между темной материей и ксеноном могут порождать не вспышки света, а ионизировать атомы. Это позволило ученым повысить точность замеров на один-два порядка и исключить существование частиц легкой темной материи с массой от 3 до 8 ГэВ, а также аксионов и фотонов с массой примерно в 0,1 килоэлектронвольт (кэВ). Это открытие позволяет физикам сфокусировать поиски темной материи на других, пока неизученных диапазонах масс.