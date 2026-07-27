Прибор XENONnT исключил существование широкого набора частиц легкой темной материи

В своей новой работе физики расширили эту область масс, опираясь на результаты наблюдений за тем, как взаимодействия между темной материей и ксеноном могут порождать не вспышки света, а ионизировать атомы. Это позволило ученым повысить точность замеров на один-два порядка и исключить существование частиц легкой темной материи с массой от 3 до 8 ГэВ, а также аксионов и фотонов с массой примерно в 0,1 килоэлектронвольт (кэВ). Это открытие позволяет физикам сфокусировать поиски темной материи на других, пока неизученных диапазонах масс.