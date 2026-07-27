В Выборге отремонтируют участок Балашовского шоссе

Капитальный ремонт участка региональной дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (Балашовское шоссе) протяженностью 2 км ведется в Выборге по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дорожном комитете Ленинградской области.
Ключевыми объектами являются путепровод через железную дорогу (26 м) и мост через бухту (53 м). На путепроводе продолжают ремонт и усиление опор, устройство тротуаров и нижних слоев асфальтобетона. Закончить его планируется в этом году. На мосту выполнен монтаж балок пролетного строения, впереди — бетонирование плиты проезжей части. До конца августа планируется завершить основные работы и перевести движение на новое сооружение.
Ремонт также предусматривает устройство наружного освещения, тротуаров, шумозащитных экранов, системы водоотведения с локальными очистными сооружениями. Кроме того, на участке появятся две новые автобусные остановки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.