В Выборге отремонтируют участок Балашовского шоссе

Ключевыми объектами являются путепровод через железную дорогу (26 м) и мост через бухту (53 м). На путепроводе продолжают ремонт и усиление опор, устройство тротуаров и нижних слоев асфальтобетона. Закончить его планируется в этом году. На мосту выполнен монтаж балок пролетного строения, впереди — бетонирование плиты проезжей части. До конца августа планируется завершить основные работы и перевести движение на новое сооружение.