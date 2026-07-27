Нерюндинское железорудное месторождение может войти в периметр РМК

«Профитмаксимум» может быть связан с Русской медной компанией, одним из крупнейших производителей меди в России. РМК основана Игорем Алтушкиным (занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием $4,9 млрд). Учредитель и гендиректор «Профитмаксимума» Алексей Вертошко также владеет миноритарной долей в ООО «Анвит», которое контролирует ООО «Регион Инвест Ресурс» (РИР). РИР, согласно позиции ФНС, приведенной в постановлении 17-го арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2026 года по делу о банкротстве ООО УКТ-99, входит в группу лиц с РМК.