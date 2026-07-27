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Верховный суд не счел инвалидность основанием для списания долгов по кредитам

Верховный суд РФ (ВС) отказался полностью списать долги гражданину, который оформил займы в нескольких банках сразу, умолчав об этом. Экономколлегия ВС признала такое поведение недобросовестным, даже несмотря на то что выплатить все суммы помешала инвалидность.

Верховный суд РФ (ВС) отказался полностью списать долги гражданину, который оформил займы в нескольких банках сразу, умолчав об этом. Экономколлегия ВС признала такое поведение недобросовестным, даже несмотря на то что выплатить все суммы помешала инвалидность.

История началась в июле 2022 года, когда мужчина обратился сразу в четыре банка. За три дня он получил в общей сумме около 1 млн руб. от «Русского стандарта», Совкомбанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Почта-банка. До октября—-ноября заемщик платил по кредитам, погасив около 100 тыс. руб. задолженности, но в январе 2023 года подал на свое банкротство.

В процесс вступили банки. РСХБ стал возражать против списания долгов, указав, что заемщик завысил размер своего заработка и не сообщил о наличии других кредитов. В апреле 2025 года арбитражный суд поддержал банк. Но апелляция и окружная кассация освободили мужчину от долгов. Судебные инстанции отметили, что гражданин перестал платить из-за сложной жизненной ситуации. В ноябре 2022 года он перенес операцию, а в апреле 2023 года ему бессрочно установили инвалидность второй группы. К тому же в анкете-заявлении, составленной банком, не было специальной графы, где потребитель мог бы указать сведения о других кредитах. Было лишь поле «ежемесячные расходы», указала окружная кассация.

РСХБ с таким подходом не согласился и подал жалобу в ВС. В определении от 22 июля высшая инстанция поддержала доводы кредитной организации.

Подробнее — в материале «Инвалидность все не спишет».