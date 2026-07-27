Делегат Тюменской области побывала на форуме сотрудничества с Казахстаном

Заместитель директора Центра внешнеэкономической деятельности Тюменской области Екатерина Сауэр приняла участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Событие состоялось в Омске. В нем приняли участие более 400 предпринимателей из двух стран. В повестке форума были такие темы, как промышленная кооперация, логистика и грузоперевозки по Иртышу, новые экспортные маршруты, а также цифровые проекты и искусственный интеллект. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере торгово-экономических связей, поставок агропромышленной продукции и цифровой медицины. В рамках форума также прошла Биржа контактов для поиска партнеров и заключения контрактов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.