В Ростовской области отремонтируют еще 50 километров дорог

Дополнительно в Ростовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 16 участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 50 км. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Изначально в планы на 2026 год входило привести в нормативное состояние 114 участков протяженностью 315 км, однако программу удалось расширить. Дополнительные участки расположены в 15 муниципальных районах области. Специалисты уже приступили к работе. Завершить ремонт планируется к концу осени.
«При составлении планов всегда исходим из реальных потребностей жителей. Важно, чтобы обновленные дороги обеспечивали доступ к социальным объектам, спортивным центрам и зонам отдыха, повышая мобильность граждан», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.