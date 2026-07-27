Не ждать августа: агроном назвала время для покупки сладкой дыни

Найти сладкую и спелую дыню можно уже в конце июля. Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание при покупке бахчевых. Об этом пишет «Абзац».
«Достаточно просто потереть дыню пальчиком — и от нее уже начинает приятно пахнуть. Любая созревшая дыня приятно пахнет, немного медово и сладковато. Запах зависит от сорта, но в основном они все равно издают приятный, эфирный оттенок», — поделилась эксперт.
По словам специалиста, также стоит оценить внешний вид. Качественная дыня должна быть ровной, упругой, без вмятин, повреждений и мягких участков.
Агроном отметила, что лучше выбирать немного недозревшие плоды. Они дольше сохраняются и могут дозреть дома. На поверхности дыни должна быть характерная сеточка, а место возле плодоножки — сухим. Если там есть влага, это может указывать на начало порчи продукта.
Ранее диетолог Евгения Белюга рассказала, что безопасная порция дыни за один прием не должна превышать двух кусочков. По словам специалиста, слишком большое количество сладкого плода может привести к избытку сахара и калорий в рационе.