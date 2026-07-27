Не ждать августа: агроном назвала время для покупки сладкой дыни

Агроном отметила, что лучше выбирать немного недозревшие плоды. Они дольше сохраняются и могут дозреть дома. На поверхности дыни должна быть характерная сеточка, а место возле плодоножки — сухим. Если там есть влага, это может указывать на начало порчи продукта.