Наш фундамент, наша историческая судьба

Оно культурно преобразило нашу землю. Вместе с верой из Византии пришли священники и книги, стремительно начала формироваться русская письменность. Христианская культура облекла народную душу в слово, ставшее залогом того величия, которое сложилось на Руси в последующие эпохи и продолжается сейчас. Крещение настолько глубоко преобразило жизнь человека, что никакая смена режима не могла разорвать его связь с православием. Даже разрушение храмов в советский период не смогло вытравить веру из сердца народа.