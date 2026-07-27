Наш фундамент, наша историческая судьба

Конечно, в обретении веры особой — объединяющей. Ведь до этого на Русской земле царило язычество, раздробленное по племенам: у каждого были свои боги, свои идолы. Эта разобщенность не давала народу стать одним целым. Крещение же стало тем самым духовным стержнем, который собрал разрозненные племена.
Оно культурно преобразило нашу землю. Вместе с верой из Византии пришли священники и книги, стремительно начала формироваться русская письменность. Христианская культура облекла народную душу в слово, ставшее залогом того величия, которое сложилось на Руси в последующие эпохи и продолжается сейчас. Крещение настолько глубоко преобразило жизнь человека, что никакая смена режима не могла разорвать его связь с православием. Даже разрушение храмов в советский период не смогло вытравить веру из сердца народа.
И сегодня, переживая новые испытания, мы опираемся на то же основание. Очень важно, чтобы среди новых технологий и форматов мы не забывали об истоках нашей идентичности. Крещение Руси — это фундамент, на котором стоит наша культура, наша словесность и наша историческая судьба.