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Воронежскому музыканту Юрию Хою могло бы исполнится 62 года

Основателя группы «Сектор Газа» в соцсетях поздравила дочь Ирина.

Источник: Комсомольская правда

27 июля исполнилось бы 62 года основателю группы «Сектор Газа» Юрию «Хою» Клинских из Воронежа. Его дочь Ирина поздравила в соцсетях:

— С днем рождения, папа. Звезды не умирают, ты — наша путеводная звезда, наша защита и наша семья! Ты — легенда, мы гордимся тобой!

Напомним, что музыкант скончался 4 июля 2000 года. Группа существовала 13 лет — с 1987 года.

Сегодня, как и каждое 27 июля, сотни поклонников Хоя собрались на могиле своего кумира на Левобережном кладбище Воронежа.

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