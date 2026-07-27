Воронежскому музыканту Юрию Хою могло бы исполнится 62 года

27 июля исполнилось бы 62 года основателю группы «Сектор Газа» Юрию «Хою» Клинских из Воронежа. Его дочь Ирина поздравила в соцсетях:
— С днем рождения, папа. Звезды не умирают, ты — наша путеводная звезда, наша защита и наша семья! Ты — легенда, мы гордимся тобой!
Напомним, что музыкант скончался 4 июля 2000 года. Группа существовала 13 лет — с 1987 года.
Сегодня, как и каждое 27 июля, сотни поклонников Хоя собрались на могиле своего кумира на Левобережном кладбище Воронежа.
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