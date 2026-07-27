Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетства в России

«К угрозам и рискам для развития кадетского образования относятся распространение экстремистских идей среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации, склонение их к деструктивному и противоправному поведению, целенаправленное негативное информационно-психологическое воздействие недружественных иностранных государств и подконтрольных им организаций на подрастающее поколение», — говорится в документе.