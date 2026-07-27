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Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетства в России

Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетского образования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Информационно-психологическое влияние недружественных стран на подрастающее поколение в России отнесено к рискам развития кадетского образования, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

«К угрозам и рискам для развития кадетского образования относятся распространение экстремистских идей среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации, склонение их к деструктивному и противоправному поведению, целенаправленное негативное информационно-психологическое воздействие недружественных иностранных государств и подконтрольных им организаций на подрастающее поколение», — говорится в документе.