Актриса и певица Анна Калашникова, которая когда-то встречалась с Прохором Шаляпиным, только что продала свою квартиру в Дубае. В ближайшее время ей должны поступить средства от продажи, но вот сумму в несколько сотен тысяч рублей она, похоже, так и не вернет. Представители коммунальных служб делают все, чтобы затянуть возврат денег. Подробностями этой многострадальной истории Анна поделилась с «МК».
Анне Калашниковой в Дубае не отдают сотни тысяч: что случилось
Актриса и певица Анна Калашникова, которая когда-то встречалась с Прохором Шаляпиным, только что продала свою квартиру в Дубае. В ближайшее время ей должны поступить средства от продажи, но вот сумму в несколько сотен тысяч рублей она, похоже, так и не вернет. Представители коммунальных служб делают все, чтобы затянуть возврат денег. Подробностями этой многострадальной истории Анна поделилась с «МК».
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