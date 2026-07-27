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Волейболистки из Нижнего Тагила взяли награды областных соревнований

Город представляли воспитанницы спортшколы «Уралочка».

Воспитанницы спортивной школы «Уралочка» из Нижнего Тагила Свердловской области стали призерами IV этапа областных соревнований по пляжному волейболу «Марафон Солнечный мяч». Состязания соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики городской администрации.

Турнир прошел 18 июля в городе Реже, который также находится в Свердловской области. В нем приняли участие спортсмены в возрастных категориях до 13, 15, 17, 19 лет. Нижний Тагил достойно представили воспитанницы спортивной школы «Уралочка имени Н. В. Карполя».

В категории «Хард» серебряные медали завоевали Кристина Стахеева и Анастасия Барагузина. В категории «Лайт» чемпионками стали Анастасия Патрина и Юлия Болотова, а Милослава Комиссарова и Анна Швабт завоевали серебряные награды.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.