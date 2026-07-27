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Мошенники запугивают россиян дипфейками с якобы главами регионов

Шуткин: Мошенники выложили в сеть дипфейк с участием главы Удмуртии.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники пытались распространить в соцсетях дипфейк якобы с участием главы Удмуртии Александра Бречалова, который призывает граждан срочно запасаться бензином. Об этом заявил председатель регионального госкомитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин.

«Мошенники попытались распространить в соцсетях дипфейк с участием Главы Удмуртии после атаки БПЛА», — написал он.

Мошенники выложили в сеть дипфейк с участием главы Удмуртии Фото: Кадр из видео.

Шуткин отметил, что на кадрах произошла полная подмена речи, голоса, мимики и жестикуляции. Дипфейк нацелен на то, чтобы посеять панику и усугубить ситуацию с бензином. Аналогичные ролики ранее появились с изображением глав других регионов.

Как писал сайт KP.RU, в июне в соцсетях появился видеоролик, на котором глава Крыма Сергей Аксенов якобы обращается к руководству Турции с просьбой организовать экстренные поставки топлива на полуостров из-за «катастрофического дефицита». Это видео было изготовлено при помощи нейросетей с подменой звука и мимики.

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