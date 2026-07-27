Экс-глава FIDE Кирсан Илюмжинов объявил об уходе из шахмат

По словам господина Илюмжинова, он решил не возвращаться к борьбе за пост президента FIDE, который уже занимал более двух десятилетий. «Я посмотрел на кандидатов и подумал: а с кем мне бороться? Уже все для шахмат сделал: объединил шахматный мир после раскола 1990-х, добился признания игры Международным олимпийским комитетом. Представив, что меня ждет перед выборами, я понял, что не хочу входить в ту же реку, в которую уже неоднократно входил», — сказал бывший глава FIDE. Политику исполнилось 64 года, он назвал этот возраст символичным: «Все клетки прошел».