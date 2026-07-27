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Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 2,42 млн военнослужащих

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских войск, сообщает ИА "Высота.

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских войск, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ.

— Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих, — говорится в документе.

Таким образом, она выросла на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. — военные. Указ вступает в силу с 1 августа.

Кроме того, указом устанавливается предельная численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13,4 тыс. единиц, в том числе федеральных гражданских служащих в количестве 4 930 человек.