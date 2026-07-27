Песков отметил интерес молодежи к политике

«Многие из них стремятся в политику. Вы знаете, сейчас вот задавали вопросы ребята, которые начинают с самых низов, азов политики. Вы представляете себе, через 10−12 лет какой опыт у них будет? У них будет опыт, которому позавидует любой депутат Государственной думы», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об интересах молодежи.