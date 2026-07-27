Песков отметил интерес молодежи к политике

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на интерес российской молодежи к занятию политикой, отметив, что в России реализуется множество программ, которые этому способствуют.
Песков в понедельник выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». После лекции он ответил на вопросы участников форума.
«Многие из них стремятся в политику. Вы знаете, сейчас вот задавали вопросы ребята, которые начинают с самых низов, азов политики. Вы представляете себе, через 10−12 лет какой опыт у них будет? У них будет опыт, которому позавидует любой депутат Государственной думы», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об интересах молодежи.
Он добавил, что это будут люди с опытом общения с людьми и глубокими знаниями.
«Тем более когда государство такие форматы им предоставляет. Так что вы, наверное, не найдете еще страну, где такие форматы придуманы, где они реализуются», — заключил Песков.