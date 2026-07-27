«КАМАЗ» — «Ротор» — начало

«КАМАЗ» дома традиционно делает ставку на давление в первые 30 минут: хозяева стараются задавить соперника, пока тот не вошёл в игровой ритм. При этом команда действует жёстко — в первых двух турах зафиксировано 10 жёлтых карточек, особенно напряжённой выглядит борьба в середине поля. Для «Ротора» затягивать эпизоды и ввязываться в стычки.