«Автомобилисту должно быть неудобно»: как изменился проезд у Северного вокзала

«Я в этой точке хочу повторить то, что сказал Антон Павлович, — решила объяснить журналистам глава администрации Елена Дятлова. — Он говорит о том, что город для людей. Мы сейчас с вами идем в одном уровне, даже выходя на проезжую часть. Автомобилисту должно быть неудобно. Он должен себя чувствовать чужим на этой территории. Именно сменой уровня эту идею попытались осуществить мои коллеги. Тут сильный пешеходный трафик. Автомобилист тут замедляет скорость, потому что поднимается на брусчатое покрытие. Ему должно быть неудобно. Главный в этом узле пешеход».