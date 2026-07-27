«Автомобилисту должно быть неудобно»: как изменился проезд у Северного вокзала

Автомобильный проезд у Северного вокзала со стороны Советского проспекта во время реконструкции был поднят подрядчиком на уровень тротуара. Во время пятничного выезда с главой администрации Калининграда председатель колмитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов пояснил, для чего это было сделано.
«Мы сделали проезд в едином уровне [с тротуаром]. Теперь автомобилист себя там некомфортно чувствует, потому что он едет на приподнятой [дороге]. Он понимает, что попадает в пешефорную зону», — объяснил Романов.
Главный городской дорожник также отметил, что подрядчику давали задание изменить типологию дорожного покрытия. Если ранее там был асфальт, то сейчас в этом месте уложена брусчатка.
«Я в этой точке хочу повторить то, что сказал Антон Павлович, — решила объяснить журналистам глава администрации Елена Дятлова. — Он говорит о том, что город для людей. Мы сейчас с вами идем в одном уровне, даже выходя на проезжую часть. Автомобилисту должно быть неудобно. Он должен себя чувствовать чужим на этой территории. Именно сменой уровня эту идею попытались осуществить мои коллеги. Тут сильный пешеходный трафик. Автомобилист тут замедляет скорость, потому что поднимается на брусчатое покрытие. Ему должно быть неудобно. Главный в этом узле пешеход».
Антон Романов добавил к сказанному, что «зебру» на указанном участке обозначили разной типологией брусчатки: коричневой и более светлой.
Напомним, что ремонт покрытия у Северного вокзала проводила компания «Мосинжиниринг». Контракт с ней был заключен по максимальной стоимости — за 24 513 849 рублей.