Барнаульские школьники завершили поисковую экспедицию в Ленобласти

Уточним, что в состав экспедиционной группы вошли представители школы № 24, лицея № 129 и центра внешкольной работы «Военно-спортивный клуб “Борец”». Участники отряда искали красноармейцев, павших в Великой Отечественной войне. Товарищами барнаульских школьников в экспедиции были представители других регионов. За 12 дней им удалось найти 78 красноармейцев, в том числе 7 офицеров. Также были обнаружены два медальона. Один из них позволил установить личность павшего бойца.