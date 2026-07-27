Барнаульские школьники завершили поисковую экспедицию в Ленобласти

Сводный поисковый отряд из барнаульских школьников завершил экспедицию в урочище Вороново в Кировском районе Ленинградской области, сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что в состав экспедиционной группы вошли представители школы № 24, лицея № 129 и центра внешкольной работы «Военно-спортивный клуб “Борец”». Участники отряда искали красноармейцев, павших в Великой Отечественной войне. Товарищами барнаульских школьников в экспедиции были представители других регионов. За 12 дней им удалось найти 78 красноармейцев, в том числе 7 офицеров. Также были обнаружены два медальона. Один из них позволил установить личность павшего бойца.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.