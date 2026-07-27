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Бывший динамовец Вальбуэна продолжит карьеру во второй лиге Мальты

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна подписал контракт с клубом «Санта-Лучия», выступающим во второй лиге чемпионата Мальты, сообщает пресс-служба команды.

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна подписал контракт с клубом «Санта-Лучия», выступающим во второй лиге чемпионата Мальты, сообщает пресс-служба команды.

Как отмечает издание L"Equipe, соглашение с 41-летним хавбеком рассчитано на один год. По данным источника, перед командой, базирующейся в небольшом городе с населением 3 тысячи человек, стоит задача выхода в высший дивизион.

Ранее, в 2024 году, Вальбуэна заявлял, что завершит игровую карьеру, когда перестанет приносить пользу на поле. В минувшем сезоне полузащитник провел 11 матчей за резервную команду греческого «Олимпиакоса», в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

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