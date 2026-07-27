Бывший динамовец Вальбуэна продолжит карьеру во второй лиге Мальты

Ранее, в 2024 году, Вальбуэна заявлял, что завершит игровую карьеру, когда перестанет приносить пользу на поле. В минувшем сезоне полузащитник провел 11 матчей за резервную команду греческого «Олимпиакоса», в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.