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В Ростовской области после стихии восстановили 80 линий электроснабжения

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий стихии, обрушившейся в субботу, 25 июля. Специалисты уже восстановили 80 поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий стихии, обрушившейся в субботу, 25 июля. Специалисты уже восстановили 80 поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ремонтные работы на объектах электроснабжения не прекращаются. Энергоснабжение возобновлено у 70 потребителей, столкнувшихся с отключением. Частичные ограничения пока сохраняются в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области. Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного устранения неполадок.

Параллельно идет оценка ущерба. В муниципалитетах зафиксированы повреждения кровли в 110 многоквартирных домах, из которых семь расположены в Ростове.

Коммунальные бригады продолжают уборку поваленных деревьев в городских парках. Для восстановления частично пострадавших насаждений планируется формирование крон с привлечением дендрологов Ботанического сада. Кроме того, власти намерены разработать комплекс мероприятий по воспроизводству зелёных насаждений.

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