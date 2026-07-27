В Ростовской области после стихии восстановили 80 линий электроснабжения

Ремонтные работы на объектах электроснабжения не прекращаются. Энергоснабжение возобновлено у 70 потребителей, столкнувшихся с отключением. Частичные ограничения пока сохраняются в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области. Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного устранения неполадок.