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Трамп: США возобновят мощные удары по Ирану в случае провала переговоров

Трамп заявил, что США и Иран ведут углубленные переговоры.

Источник: Комсомольская правда

США возобновят мощные удары по Ирану, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершатся безрезультатно. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

Глава Белого дома отметил, что стороны ведут углубленные переговоры. Однако Вашингтон не намерен слишком долго ждать дипломатического решения.

«Мы ведем очень углубленные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», — предупредил Трамп.

По словам президента США, удары были приостановлены 24 июля. Такое решение он принял после просьбы стран-посредников дать еще один шанс переговорам.

Ранее Трамп заявил, что США продолжат переговоры с Ираном по просьбе Тегерана. При этом американский лидер объявил режим прекращения огня завершенным и допустил новую военную операцию. Впоследствии Вашингтон и Тегеран вновь обменялись ударами.

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