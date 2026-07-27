Трамп: США возобновят мощные удары по Ирану в случае провала переговоров

США возобновят мощные удары по Ирану, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершатся безрезультатно. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью порталу Axios.
Глава Белого дома отметил, что стороны ведут углубленные переговоры. Однако Вашингтон не намерен слишком долго ждать дипломатического решения.
«Мы ведем очень углубленные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», — предупредил Трамп.
По словам президента США, удары были приостановлены 24 июля. Такое решение он принял после просьбы стран-посредников дать еще один шанс переговорам.
Ранее Трамп заявил, что США продолжат переговоры с Ираном по просьбе Тегерана. При этом американский лидер объявил режим прекращения огня завершенным и допустил новую военную операцию. Впоследствии Вашингтон и Тегеран вновь обменялись ударами.