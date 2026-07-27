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Школьники в Юрге освоили профессию бариста

Ребята узнали о секретах приготовления различных видов кофе и работе со специальным оборудованием.

Воспитанники Юргинского центра социальной помощи семье и детям в Кузбассе освоили навыки приготовления натурального кофе. Мероприятие провели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.

Школьники посетили кофейню «Сорока кофе», где познакомились с профессией бариста. Они узнали о тонкостях работы с кофейным оборудованием и секретах создания различных видов кофе. Каждый участник попробовал свои силы в приготовлении латте с любимым сиропом. У всех получились красивые и ароматные напитки, которые ребята продегустировали.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.