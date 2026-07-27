Школьники в Юрге освоили профессию бариста

Школьники посетили кофейню «Сорока кофе», где познакомились с профессией бариста. Они узнали о тонкостях работы с кофейным оборудованием и секретах создания различных видов кофе. Каждый участник попробовал свои силы в приготовлении латте с любимым сиропом. У всех получились красивые и ароматные напитки, которые ребята продегустировали.