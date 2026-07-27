Позывной «Фиксик»: история контрактника, который научился войне за три месяца городских боев

Младший сержант Рашид Галлиудинов с позывным «Фиксик» подробно разбирает тактику продвижения, маскировки, связи и снабжения в условиях трехмесячных уличных боев.
Младший сержант Рашид Галлиудинов попал в штурмовую роту 247-го полка группировки «Днепр» без армейского прошлого. В сентябре 2025 года подписал контракт, прошел короткий курс в Луганске и спецподготовку на полигоне уже в составе полка. Первая боевая задача оказалась самой тяжелой — Степногорск. Три месяца непрерывных городских боев. Именно здесь он получил тот опыт, которым сейчас делится как командир отделения.
— Мы не шли сплошной волной и не устраивали лобовых атак на каждый дом, — говорит Рашид. — Командование ставило конкретную точку, до которой нужно было дойти. Мы осматривали все: дворы, подъезды, подвалы, чердаки. Любая точка, которая могла стать укрытием или угрозой, проверялась. Только после этого закреплялись.
Городской бой, по словам сержанта, начинается задолго до первого выстрела. На полигоне 247-го полка группировки «Днепр» отрабатывали именно те навыки, которые потом спасали жизни.
— Нас учили брать окопы, дома и подвалы. Как правильно защищать здание: где ставить огневые точки, как организовать прострелы, как работать гранатами. Но самое важное — тихий вход. Если создаешь шум, тебя уже видят и слышат, — говорит он.
Три месяца в Степногорске Рашид провел почти без выхода. Связи сотовой не было вообще. Только рации и голос командиров. Снабжение в таких условиях — отдельная наука. Классические колонны здесь почти невозможны. Работали коптеры, которые доставляли посылки до шести килограммов.
Продвижение шло не рывками, а волнами. Создавали пункты накопления — места, где можно было передохнуть, поесть, перезарядить рации, чтобы снова идти.
Самый опасный момент, по словам сержанта, — откат после выполнения задачи.
— Когда возвращаешься, чувствуешь не усталость, а адреналин. Но главное — не потерять бдительность. Ты уже радуешься, что скоро будешь в пункте временной дислокации, и в этот момент можно допустить ошибку, — говорит «Фиксик». — Слушать небо и смотреть на землю, под ноги — это основа выживания в городе.
КСТАТИ.
Как рассказал «Фиксик», задачи выполняли в парах — в «двойках». И в каждой паре у бойцов есть броня, автомат и средство связи. Один идет, второй прикрывает и поддерживает связь.
— Если потерял связь, ты уже потерян. А противник может просто надеть нашу форму и пойти, — отметил «Фиксик».