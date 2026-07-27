Позывной «Фиксик»: история контрактника, который научился войне за три месяца городских боев

— Когда возвращаешься, чувствуешь не усталость, а адреналин. Но главное — не потерять бдительность. Ты уже радуешься, что скоро будешь в пункте временной дислокации, и в этот момент можно допустить ошибку, — говорит «Фиксик». — Слушать небо и смотреть на землю, под ноги — это основа выживания в городе.