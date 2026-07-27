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В Красноярском роддоме № 4 установили УЗИ-аппарат высокого класса

Он позволяет проводить диагностику в педиатрии, неонатологии, гинекологии, урологии и других областях.

Современный УЗИ-аппарат ввели в эксплуатацию в отделении ультразвуковой диагностики для детей Красноярского межрайонного роддома № 4. Повышение качества диагностики в детской медицине отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

В учреждении установили стационарный аппарат высокого класса GE Health Care Logiq Р10. Универсальная система позволяет проводить диагностику в педиатрии, неонатологии, гинекологии, урологии, ангиологии, онкологии и других областях. Она эффективна как для новорожденных, так и для детей старшего возраста. Важная особенность — технология для глубокого исследования печени. Это критически важно для детей с хроническим гепатитом С, так как такое обследование позволяет своевременно выявлять фиброз и корректировать лечение.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.