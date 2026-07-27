В Красноярском роддоме № 4 установили УЗИ-аппарат высокого класса

В учреждении установили стационарный аппарат высокого класса GE Health Care Logiq Р10. Универсальная система позволяет проводить диагностику в педиатрии, неонатологии, гинекологии, урологии, ангиологии, онкологии и других областях. Она эффективна как для новорожденных, так и для детей старшего возраста. Важная особенность — технология для глубокого исследования печени. Это критически важно для детей с хроническим гепатитом С, так как такое обследование позволяет своевременно выявлять фиброз и корректировать лечение.