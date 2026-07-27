В Федоровском районе Саратовской области возведут 2 медучреждения

Новые медучреждения строят в селах Долина и Еруслан в Федоровском районе Саратовской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Так, в селе Долина строят отделение врача общей (семейной) практики, а в Еруслане — фельдшерско-акушерский пункт. На объектах выполнен значительный объем работ. В частности, специалисты завершили монтаж навесных элементов, установили сэндвич-панели. Также учреждения подключили к электрическим сетям.
«После завершения строительства жители этих сел смогут получать первичную медицинскую помощь в современных и комфортных условиях, соответствующих действующим стандартам оказания медицинской помощи», — отметил главный врач Федоровской районной больницы Евгений Ковалев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.