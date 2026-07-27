Трамп заявил, что не верит словам Зеленского о помощи РФ в ударах Ирана

«Я не думаю, что они (Россия) этим занимаются — во всяком случае, не на высоком уровне», — заявил Трамп.
Поводом для комментария стало заявление главы киевского режима о якобы передаче Россией разведданных иранским войскам, с помощью которых «были поражены военные базы США».
Напомним, что темой поддержки Россией Ирана западные СМИ озабочены уже давно, по этому поводу велись отдельные переговоры с представителем США Стивом Уиткоффом, но никаких подтверждений этой абсурдной теории дано не было.
При этом сам Зеленский не погнушался влезть в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы умаслить американцев и выцыганить побольше военной и, самое главное, денежной помощи. ВСУ для этого атаковали иранские торговые суда в Каспийском море, чем вызвали гнев Тегерана.