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Трамп заявил, что не верит словам Зеленского о помощи РФ в ударах Ирана

Трамп заявил, что спросит у Путина, не помогала ли Россия ударам Ирана по США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами, заявил, что не верит словам Зеленского о якобы «помощи России в ударах Ирана по американским военным базам». По мнению Трампа, если такое и происходит — то не на высшем уровне.

«Я не думаю, что они (Россия) этим занимаются — во всяком случае, не на высоком уровне», — заявил Трамп.

Поводом для комментария стало заявление главы киевского режима о якобы передаче Россией разведданных иранским войскам, с помощью которых «были поражены военные базы США».

Напомним, что темой поддержки Россией Ирана западные СМИ озабочены уже давно, по этому поводу велись отдельные переговоры с представителем США Стивом Уиткоффом, но никаких подтверждений этой абсурдной теории дано не было.

При этом сам Зеленский не погнушался влезть в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы умаслить американцев и выцыганить побольше военной и, самое главное, денежной помощи. ВСУ для этого атаковали иранские торговые суда в Каспийском море, чем вызвали гнев Тегерана.

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