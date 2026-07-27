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Кубанский производитель риса повысит эффективность работы

Сотрудников предприятия обучат бережливым технологиям.

Предприятие «Агрохим», которое занимается производством риса в Краснодарском крае, стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона. Теперь в компании собираются повысить эффективность работы.

Для этого команда предприятия вместе с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) проведет комплексный анализ производственного потока. Сотрудникам компании предстоит определить точки роста, которые помогут в том числе ускорить процесс изготовления продукции. Кроме того, они пройдут обучение инструментам бережливого производства. В центре внимания — организация рабочих процессов, перемещение сырья и готовой продукции, устранение операций, не создающих ценности.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.