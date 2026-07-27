Кубанский производитель риса повысит эффективность работы

Для этого команда предприятия вместе с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) проведет комплексный анализ производственного потока. Сотрудникам компании предстоит определить точки роста, которые помогут в том числе ускорить процесс изготовления продукции. Кроме того, они пройдут обучение инструментам бережливого производства. В центре внимания — организация рабочих процессов, перемещение сырья и готовой продукции, устранение операций, не создающих ценности.