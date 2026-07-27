В Перми прошел форум молодых парламентариев

Не ограничились теорией и на практике. Молодые парламентарии на время стали политическими технологами и смоделировали избирательную кампанию. Они прошли основные ее этапы — от подачи документов в территориальную избирательную комиссию до разработки стратегии, общения с избирателями и проведения агитации.