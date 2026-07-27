В нижегородском вузе подвели итоги работы летней ИТ-школы

Научно-практическая смена «ИТ-школа 2026» завершилась в Нижегородском государственном техническом университете (НГТУ) имени Р. Е. Алексеева, сообщили в учебном заведении. Вуз является участником программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом году в школе приняли участие 35 студентов-первокурсников из разных институтов НГТУ. Программа была построена как единый образовательный цикл разработки цифрового продукта. Тематика занятий охватывала сферы программирования, дизайна, 3D-моделирования, тайм-менеджмента и написания грантовых проектов.
Студенты учились формировать команды, исследовать потребности аудитории, распределять роли и представлять результаты. Для них были организованы лекции, мастер-классы, экскурсии и встречи с представителями ИТ-компаний. Нововведением стала «Ярмарка проектов». Во время нее студенты презентовали свои идеи и получали обратную связь.
В конце студенты защитили свои проекты перед конкурсной экспертной комиссией. В итоге победительницей стала Варвара Седышева. Она презентовала проект «Веб-органайзер потерянных вещей».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.