Гузеева в слезах назвала «нелюдями» хозяев щенка, которого она подобрала с улицы

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала в социальных сетях о том, что подобрала на улице щенка. Она опубликовала ролик, на котором тот гуляет по ее дому. Гузеева эмоционально прокомментировала ситуацию и заявила, что не может сдержать слез из-за произошедшего.
— В общем, не перестаю рыдать. Знаете, вот такую вот заиньку просто нелюди выбросили. Ну, наигрались. Я даже не знаю, как их назвать. Нелюди и твари, — сказала телеведущая.
Актриса добавила, что намерена найти для щенка новую семью и ответственных хозяев. При этом Гузеева уточнила, что сейчас находится за границей, из-за чего пока не определилась, как именно ей поступить с найденным животным в сложившихся обстоятельствах.
Ранее Гузеева заявила о том, что ненавидит цирки с животными. Ей на глаза попался отрывок циркового шоу на канале «Россия-Культура», в котором демонстрировались трюки с использованием собак и лошадей. Артистка призналась, что подобные зрелища вызывают у нее глубокий эмоциональный протест. Она призвала прекратить использование животных в цирковой индустрии.