От Малышевой до Гузеевой: 10 российских звезд с элитной недвижимостью за границей

В США арестовали элитную квартиру композитора Игоря Крутого стоимостью более одного миллиарда рублей. Заграничная недвижимость есть у многих российских знаменитостей: кто-то покупает элитные квартиры в США и ОАЭ, другие — роскошные виллы в Европе. Десять российских звезд, у которых есть недвижимость за границей, — в материале «Вечерней Москвы».
Игорь Крутой.
У Игоря Крутого за границей есть несколько квартир и загородных вилл. Квартира композитора в Майами находится на частном острове в одном из самых дорогих районов, куда можно добраться только на пароме или вертолете. Площадь жилья составляет 450 квадратных метров. В июле 2026 года стало известно, что эту квартиру арестовали из-за обвинений в мошенничестве.
Поводом для обвинения Крутого стала попытка миллиардера Олега Бурлакова приобрести недвижимость с использованием доверительного фонда. Сделка сорвалась после смерти бизнесмена. Позднее родственники покойного предъявили семье композитора претензии, заявив, что деньги за квартиру были уплачены, однако право собственности они так и не получили.
Также у Крутого есть:
апартаменты в Plaza Hotel на Манхэттене;апартаменты в элитном жилом комплексе в Монте-Карло;загородный дом в Юрмале.
Филипп Киркоров.
Певец Филипп Киркоров является владельцем двухэтажного особняка в Майами (штат Флорида), расположенного в престижном районе Lagorce Drive. Площадь резиденции поп-короля составляет 800 квадратных метров. В доме оборудовано несколько спален, домашний кинотеатр, бассейн, тренажерный зал и лифт.
В июле 2026 года появилась информация, что музыкант продал этот особняк своей дочери Алле-Виктории всего за 100 долларов, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Певец выстроил схему, снизив стоимость особняка примерно в 41 тысячу раз. Собственниками значатся четыре человека: его дочь Алла-Виктория, сын Мартин, неизвестная женщина и сам артист.
Елена Малышева.
В 2016 году телеведущая Елена Малышева купила особняк в престижном пригороде Нью-Джерси за 6,4 миллиона долларов. В июле 2026 года появилась информация, что она накопила задолженность по налогу на эту недвижимость — 22,3 тысячи долларов.
Дом занимает 917 квадратных метров, а прилегающий участок — примерно 0,8 гектара. Внутри насчитывается 21 помещение, среди которых шесть спален и десять ванных комнат. Здание 2000 года постройки выполнено в колониальном стиле с элементами классики и барокко.
Кроме того, у телеведущей есть две квартиры в центре Нью-Йорка, однако сама Малышева назвала ложью сообщения о наличии у нее недвижимости в США.
Егор Крид.
Певец Егор Крид владеет апартаментами в Дубае стоимостью 270 тысяч долларов. В 2022 году за покупку недвижимости артист смог получить вид на жительство в ОАЭ.
Надежда Бабкина.
Певица Надежда Бабкина владеет двумя квартирами в престижном жилом комплексе «Эмеральд» на болгарском курорте Равда. Их площадь — 79 и 96 квадратных метров. Артистка призналась, что редко посещает эти квартиры и оставляет их в распоряжении своих внуков.
Лариса Гузеева.
Телеведущая Лариса Гузеева также является обладательницей недвижимоси в ЖК «Эмеральд». Площадь квартиры составляет 165 квадратных метров. Поселок Равда, где расположены апартаменты, относится к Солнечному берегу — одному из самых дорогих курортов в Болгарии.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.
Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в 2012 году приобрели жилье в испанском городке Коста-Брава в Каталонии. Двухэтажная квартира, с террасы которой открывается вид на Средиземное море, расположена в тихом квартале. За час оттуда можно доехать до горнолыжных курортов Франции и Андорры.
Глюкоза.
В 2022 году СМИ сообщали, что певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, вместе с мужем купила виллу в испанском курортном городе Марбелья на побережье Коста-дель-Соль. Супруги владеют роскошной виллой с бассейном, лаундж-зоной и садом.
Ксения Собчак.
В 2022 году появилась информация, что журналистка Ксения Собчак за 600 тысяч долларов приобрела апартаменты площадью 162 квадратных метра в одном из элитных жилых комплексов Дубая. Жилье с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа расположено рядом с местным аэропортом. Также в 2023 году сообщалось, что Собчак купила себе виллу на острове Бали за 150 тысяч долларов.
Митя Фомин.
У певца Мити Фомина есть вилла в итальянской Тоскане на берегу озера Сувиана. Этому дому более 300 лет, а при покупке в нем не было даже самых базовых удобств, например, электричества и канализации. Однако со временем семья артиста преобразила виллу — теперь в ней есть кухня с камином, светлая гостиная и две ванные. Интерьер дома украшают различные антикварные и винтажные предметы.
А кто из российских звезд продает или недавно продал свою недвижимость и сколько она стоит — в другом материале «Вечерней Москвы».