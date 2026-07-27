От Малышевой до Гузеевой: 10 российских звезд с элитной недвижимостью за границей

У певца Мити Фомина есть вилла в итальянской Тоскане на берегу озера Сувиана. Этому дому более 300 лет, а при покупке в нем не было даже самых базовых удобств, например, электричества и канализации. Однако со временем семья артиста преобразила виллу — теперь в ней есть кухня с камином, светлая гостиная и две ванные. Интерьер дома украшают различные антикварные и винтажные предметы.