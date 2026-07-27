Свет, горячую воду и газ массово отключат в Волгограде и области 28 июля

Без электричества, горячей воды и газа останутся жители в нескольких районах Волгограда и области 28 июля.
Света не будет во вторник:
В Ворошиловском районе.
с 09:00 до 16:00.
ул. Ейская, 1−17, 3а, 5а, 11а, 15а, 2−26, 4а, 16а, 20а, 22а, 24а, 26а, 26б,
ул. Лугопольская, 72, 91−97,
ул. Просвещения, 6, 6а, 1а, 1, 3, 5,
ул. Чарджуйская, 97,
ул. Чигиринская, 69−77, 69а, 73а, 64−68.
с 09:00 до 17:00.
ул. Канунникова, 1,
ул. КИМ, 16, 18,
ул. Ковровская, 4,
ул. Неждановой, 10/15, 6, 6/1, 4 л, 6д,
ул. Немировича-Данченко, 46/140,
ул. Рабоче-Крестьянская, 2.
с 09:00 до 14:00.
ул. Академическая, 1, 1а, 2−6, 16, 18, 20,
ул. Астраханская, 1, 5, 11, 13, 2−10,
ул. Запрудная, 2, 3, 4, 5, 7а, 7б, 11, 13, 15, 15а,
ул. Институтская, 1, 3, 2, 4, 4а, 8,
ул. Калмыцкая, 1, 5, 7, 11, 2−8,
ул. Курская, 1, 3,
ул. Московская, 1−11, 2, 6, 10,
ул. Новостроек, 2, 4, 8, 3−9, 13, 15,
ул. Одесская, 1−9, 2−10,
ул. Окружная, 1, 3,
ул. Песчаная, 15,
ул. Производственная, 3, 7,
ул. Центральная, 3б.
В Дзержинском районе.
с 09:00 до 17:00.
ул. Витимская, 35а,
ул. Денисовская, 32−44, 35−45, 45а,
ул. Днепровская, 20−26, 26а, 28−32, 32а, 34−40, 21−43, 43а.
В Красноармейском районе.
с 09:00 до 17:00.
ул. Гремяченская, 4,
ул. Саушинская, 20, 24,
ул. Удмуртская, 19а, 21, 23, 19.
В Краснооктябрьском районе.
с 10:00 до 13:00.
ул. Штеменко, 37а.
с 09:00 до 18.00.
пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4−12, 15, 15б, 14, 15а,
ул. Лермонтова, 5−19, 23−29,
пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1,
ул. Мичурина, 63, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а,
ул. Просторная, 3−15, 4−18, 18/1, 18/3, 17а-23, 20−28, 18/4,
ул. Чайковского, 37, 39, 41−65, 46−66, 44.
В Центральном районе.
с 06:00 до 17:00.
ул. Глазкова, 22,
пр. Ленина, 59 ₽
Горячую воду отключат на севере Волгограда. Подачу ресурса приостановят до 7 августа в Тракторозаводском районе по адресам:
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
наб. Волжской флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
ул. Кастерина, 2, 4, 6;
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
ул. Мясникова, 2, 8, 16;
ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Поставку газа временно приостановят:
С 08:00 28 июля до 09:00 29 июля в Светлоярском и Октябрьском районах:
с. Абганерово;
с. Аксай;
с. Водино;
с. Гончаровка;
с. Жутово-2;
с. Перегрузное;
пос. Привольный;
с. Шелестово.
С 09:00 до 17:00 28 июля в Даниловском районе;
х. Каменный;
х. Н. Коробки;
с. Орехово;
ст-ца Островская;
х. Попов;
х. Филин.
С 06:00 до 20:00 28 июля в Жирновском районе:
с. Бородачи;
х. Недоступов;
с. Серпокрылово;
с. Чижи.