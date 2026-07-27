Путин увеличил штат Вооружённых сил России до 2,4 млн человек

Решение связано с созданием в армии военно-строительных подразделений. Предельный штат центрального аппарата Минобороны установили на уровне 13 400 единиц без сотрудников, которые охраняют и обслуживают здания. Из них 4 930 составят федеральные государственные гражданские служащие. Указ вступит в силу 1 августа 2026 года.