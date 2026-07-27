Волгоградский общественник высказался о провокационном видео блогера на Мамаевом кургане

— Очень значимо здесь то, что Мамаев курган — это не просто парк отдыха или туристическая локация. Это священное место, мемориал федерального значения и огромная братская могила, где покоятся останки десятков тысяч защитников Сталинграда, — передает слова общественника сетевое издание — Использование этого пространства для проведения «социальных экспериментов» и создания развлекательного контента закономерно вызывают осуждение в обществе.